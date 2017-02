L'épisode 3 de Pompiers leur vie en direct, ce dimanche sur TF1.

Ce dimanche 12 février à 16h05 sur TF1, troisième partie du docu-réalité Pompiers, leur vie en direct.

Une série écrite et réalisée par Antoine Baldassari. Sur une idée originale de Pascal Pinning.

Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne de Louvain avec le Bataillon des marins-pompiers. Trois corps d'élite des sapeurs-pompiers français dans trois casernes filmées en simultané par soixante caméras, pendant un mois. Des histoires fortes et humaines auxquelles les pompiers sont confrontés chaque jour partout en France. Ils vivent des situations extrêmes, racontent leur quotidien et le décryptent pour nous.

Ce dimanche :

A Lille, une caravane a pris feu dans un camp de Roms. David et ses collègues de la caserne de Bouvines tentent de maîtriser les flammes. Dans la foule de badauds, une rumeur se fait de plus en plus insistante : une personne serait portée disparue…

A Marseille, les pompiers prennent en charge une jeune fille qui a fait un malaise sur la plage. Les lieux de l’intervention sont difficiles d’accès. Antoine et ses collègues vont devoir la brancarder.

Enfin, à Paris, les pompiers de la caserne de Ménilmontant interviennent pour une défenestration. Une femme aurait sauté du sixième étage. Frédéric et ses collègues font tout pour la maintenir en vie en attendant des renforts.

Crédit photo © DR