L'épisode 4 de Pompiers leur vie en direct, ce dimanche sur TF1.

Ce dimanche 19 février à 16h15 sur TF1, quatrième partie du docu-réalité Pompiers, leur vie en direct. Une série écrite et réalisée par Antoine Baldassari. Sur une idée originale de Pascal Pinning.

Lille, caserne de Bouvines avec les pompiers professionnels, Paris, caserne de Ménilmontant avec les Sapeurs-pompiers de Paris, Marseille, caserne de Louvain avec le Bataillon des marins-pompiers. Trois corps d'élite des sapeurs-pompiers français dans trois casernes filmées en simultané par soixante caméras, pendant un mois.

Ce dimanche :

10h, en banlieue parisienne. Un feu s’est déclaré dans un entrepôt. L’incendie est d’une telle ampleur que des équipages de la caserne de Ménilmontant sont envoyés en renfort. C’est le début d’un long combat contre les flammes…

A Marseille, Anthony et ses collègues partent pour un homme qui a fait un malaise et qui n’arrive plus à s’exprimer. A leur arrivée, la victime, très agitée, est en pleine crise d’hypoglycémie. Anthony demande les renforts d’une équipe médicale.

Au petit matin, un feu se déclare dans un logement habité à Lille. Une victime serait prise au piège dans son appartement au 2ème étage. Jérémy, Jérôme et tous leurs collègues donnent la priorité à la recherche de victime au risque de leur vie.

Crédit photo © DR