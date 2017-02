L'hommage très émouvant d'Adele à George Michael lors des Grammy Awards (Vidéo).

Lors de la cérémonie des Grammy Awards 2017, Adele - grande gagnante de la soirée avec le défunt David Bowie - a rendu hommage à son compatriote George Michael.

Une reprise du très beau Fast Love. Une prestation qui s'est conclue par une forte émotion et sur scène et dans la salle.

Pour rappel, George Michael n'avait que 53 ans. Dans la première moitié des années 80, le groupe Wham qu'il forme avec Andrew Ridgeley connaît un énorme succès. Des tubes à foison. Suivra une carrière solo, qui débute de manière triomphale en 1987 avec l'album Faith. Puis au début des années 90, place à Listen without prejudice. Older lui succèdera. A la fin des années 90, sortie d'un très bel album, Songs from the last century. Avec entre autres la reprise du classique Roxanne de Police et My baby just cares for me. Les années suivantes, rares en titres inédits, seront marquées par deux grandes tournées internationales.