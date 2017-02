L'incroyable Famille Kardashian saison 13 à partir du 10 mars en exclusivité sur E!

L'incroyable Famille Kardashian saison 13 inédite à partir du 10 mars en exclusivité sur E! Chaque vendredi en première partie de soirée.

Dans cette saison, Kim s’exprime pour la prèmière fois sur son agression à main armée qui s’est produite à Paris en octobre dernier. Cet évènement dramatique va donner le ton de cette saison : un nouveau départ. Dans la famille Kardashian, la résistance face à l’adversité va être testée et les épreuves subies vont les rapprocher.

Khloé entame une nouvelle relation amoureuse, elle envisage de calmer les tensions avec Caitlyn qui ont été très importantes depuis plus de deux ans.

Quant à Rob, son nouveau rôle de père devient la responsabilité la plus importante de sa vie. Il réalise que pour être le meilleur père possible pour sa fille, il va devoir se rapprocher de sa famille et entrer véritablement dans le cercle familial, même si cela signifie devoir faire des concessions.

Kim, de son côté, décide également de se consacrer entièrement à son mari et ses enfants, North et Saint. Après cette terrible agression, sa famille veut lui prouver qu’elle peut surmonter cette épreuve traumatisante.

La 2ème partie de cette saison sera à découvrir cet été sur E!