L'intégrale REC dès ce mercredi sur OCS.

Pendant quatre mercredis en mars, OCS Choc propose l'intégrale de la saga [REC] !

[REC] mercredi 1er mars à 22h30 ; de Paco Plaza et Jaume Balagueró

Avec Manuela Velasco, Ferran Terraza et Jorge Yamam

Barcelone, une nuit d’été. Angela, journaliste, et son cameraman Pablo, tournent un reportage sur les pompiers de garde d’une caserne de la ville. Alors qu’un appel les amène à intervenir dans un immeuble, celuici est soudainement barricadé par les autorités : les habitants, les pompiers et l’équipe de tournage, mis en quarantaine, ne peuvent plus sortir. Angela et Pablo vont alors devenir les témoins impuissants du déchaînement d’horreur qui est sur le point de se produire...

[REC] 2 mercredi 8 mars à 22h30 ; de Paco Plaza et Jaume Balagueró

Avec Carlos Olalla, Manuela Velasco et Jonathan Mellor

Les autorités viennent de perdre le contact avec les occupants de l’immeuble mis en quarantaine. Personne ne sait vraiment ce qui se passe à l’intérieur. Dehors, le chaos règne... La brigade d’intervention spéciale, équipée de plusieurs caméras, est envoyée sur place pour analyser la situation. Elle va devoir affronter une menace bien réelle...

[REC] 3: GENESIS mercredi 15 mars à 22h30 ; de Paco Plaza

Avec Leticia Dolera, Diego Martín et Ismael Martínez

C’est le plus beau jour de leur vie : Koldo et Clara se marient ! Entourés de leur famille et de tous leurs amis, ils célèbrent l’événement dans une somptueuse propriété à la campagne. Mais tandis que la soirée bat son plein, certains invités commencent à montrer les signes d’une étrange maladie. En quelques instants, une terrifiante vague de violence s’abat sur la fête et le rêve vire au cauchemar...

Soirée spéciale REC avec l’intégrale ! [REC], [REC] 2, [REC] 3: GENESIS, [REC] 4: APOCALYPSE mercredi 22 mars dès 20h40.