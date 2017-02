La bataille de Mossoul, reportage inédit le 4 mars sur ARTE.

Samedi 4 mars 2017 à 18h35 dans ARTE Reportage, diffusion de La bataille de Mossoul. Un film de 53 minutes, de Bernard-Henri Lévy.

Aux côtés des combattants kurdes et des soldats irakiens, BHL chronique la libération de la capitale autoproclamée de l’organisation État islamique en Irak.

Ce film commence le 17 octobre 2016, au premier jour de la bataille de Mossoul, et s’achève à la mi-janvier 2017 avec la libération complète de la moitié est de la ville, qui abrite un haut lieu de mémoire pour les trois religions du Livre : le tombeau du prophète Jonas. Entre ces deux dates, Bernard-Henri Lévy et son équipe se sont rendus régulièrement sur le théâtre des opérations, tantôt aux côtés des Kurdes, tantôt avec les forces spéciales irakiennes de la Golden Division, pour capturer les étapes cruciales de la bataille. Ils ont filmé les combats et les contre-offensives de Daech ; les traces d’un charnier et des chasseurs de snipers en pleine action ; une émeute de la faim dans un quartier libéré et la détresse des civils transformés en boucliers humains ; mais aussi le début du retour des chrétiens sur les terres dont ils avaient été chassés.

Après Peshmerga, son road-movie tourné en 2015 le long des 1 000 kilomètres de ligne de front qui séparaient les Kurdes de Daech, BHL a réuni la même équipe (Camille Lotteau, Olivier Jacquin, Ala Tayyeb) pour retracer, pas à pas, la chute de la capitale de l’organisation État islamique en Irak, foyer numéro un du terrorisme mondial. Chemin faisant, des questionnements émergent : la libération, prévisible, de Mossoul marquera-t-elle la défaite définitive de Daech ? Qu’attend la communauté internationale pour reconnaître l’État dont les Kurdes rêvent et auquel l’ampleur de leur sacrifice leur donne plus que jamais droit ?