La Coupe du Monde Féminine de rugby 2017 en août sur France Télévisions et Eurosport.

Ce 27 février, World Rugby, France Télévisions et Eurosport se réjouissent de l'accord conclu pour la retransmission, en France, de l'édition 2017 de la Coupe du Monde Féminine de Rugby, qui aura lieu en Irlande du 9 au 26 août.

Cet accord, conclu entre World Rugby et deux groupes partenaires historiques du rugby féminin, permettra au public français de vivre en direct l'ensemble des matches de cette Coupe du Monde et notamment de suivre, en clair, toutes les rencontres disputées par l'Equipe de France.

Déjà diffuseurs de la Coupe du Monde Féminine 2014 dans le cadre d'un partenariat conclu à l'époque avec World Rugby et la Fédération Française de Rugby (FFR), France Télévisions et Eurosport se félicitent de pouvoir proposer sur leurs antennes la grande fête du rugby féminin que constituera cette Coupe du Monde 2017 et de poursuivre, à travers cet événement, leur forte implication dans la promotion du rugby féminin, dans la continuité d'une édition 2014 qui avait été marquée notamment par le record d'audience (2,2 millions de téléspectateurs) réalisé sur France 4 par la demi-finale France / Canada.

Impliqué dans la promotion et l'exposition rugby féminin depuis 2012, diffuseur officiel (sur France 4) des matches de France Féminines (notamment dans le cadre du Tournoi des 6 Nations Féminin) ainsi que de la Finale du Championnat de France "TOP 8", le Groupe France Télévisions diffusera en direct sur ses antennes (et en simultané sur ses plates-formes digitales) l'intégralité des matches des Bleues, de la phase de poules jusqu'à la phase finale, ainsi que la Finale (même si les Bleues n'y participent pas), et rendra par ailleurs compte de l'actualité de la compétition dans ses différents magazines sportifs et sur le site et l'application francetvsport.

Diffuseur numéro 1 du sport féminin, diffuseur officiel de plusieurs compétitions françaises de rugby (notamment PRO D2 et TOP 8), partenaire de France Féminines avec France Télévisions, Eurosport proposera un dispositif élargi autour de la Coupe du Monde de Rugby Féminin 2017. 14 rencontres – dont potentiellement jusqu’à 10 en exclusivité – seront ainsi diffusées en direct sur Eurosport 2. Outre les matches de l’Equipe de France, les demi-finales et la Finale, les abonnés d’Eurosport pourront suivre des matches de toutes les nations participantes, chacune étant diffusée au moins une fois durant la phase de poules.