La diffusion de Melody étendue au bouquet Famille de la TV d’Orange.

La collaboration entre Melody et Orange passe à la vitesse supérieure, est-il communiqué.

Signature d'un accord visant à étendre la diffusion de la chaîne musicale au bouquet Famille de la TV d’Orange. Elle était jusqu'ici présente dans le Bouquet Famille Max de l’opérateur.

Désormais les abonnés du bouquet Famille pourront profiter des programmes de Melody sur le canal n° 164. Le Bouquet Famille, disponible sur la télé d’Orange depuis 2015, propose à ses abonnés un panel de chaînes très diverses… Information, dessins animés, musique, documentaires sont notamment à retrouver dans cette offre destinée aux familles pour 10€/mois.

Jérôme Dutoit, Directeur Général de Melody déclare : « Ce nouvel accord vient renforcer plusieurs années de collaboration fructueuse. Il témoigne du lien fort et durable qui unit Melody et Orange. Nous sommes heureux et fiers d’élargir notre public et d’être désormais accessibles par les abonnés du bouquet Famille et de leur offrir la possibilité de découvrir les plus grandes variétés des années 60 à 90 ! »