La Leaders Cup de basket à vivre sur RMC et SFR Sport 2.

À l’occasion de la cinquième édition de la Disneyland Paris Leaders Cup de basket (Ce tournoi réunit les 8 meilleures équipes de PRO A à mi-saison.) qui se déroule ce vendredi, demain et dimanche à la Disney Event Arena, RMC et SFR Sport proposent un dispositif exceptionnel pour suivre la compétition en direct.

Tous les matchs, les résultats et les premières réactions des joueurs sont à suivre avec l’envoyé spécial Antoine Arlot pour RMC Sport et Emmeline Ndongue accompagnée de Stephen Brun, Frédéric Weis, David Cozette et Alexandre Biggerstaff pour SFR Sport 2.

Sur RMC :

· Vendredi 17 février : Les quarts de finale

- Dès 16h00 dans « Super Moscato Show » : Chalon - Asvel

- Dès 18h00, dans « Larqué Foot » : Nanterre - Strasbourg

- Dès 20h20 dans l’« Intégrale Sport » : Monaco - Gravelines

· Samedi 18 février dès 18h00 et 20h15, dans l’« Intégrale Foot » : Les demi-finales de la Leaders Cup, les réactions des joueurs et les premiers résultats.

· Dimanche 19 février :

- Dès 17h dans l’ « Intégrale Sport » : La finale de la Leaders Cup 2017

Sur SFR Sport 2 :

· Vendredi 17 février : Les quarts de finale

- 12h50 : Pau - Paris Levallois

- 15h20 : Chalon - Asvel

- 17h50 : Nanterre - Strasbourg

- 20h20 : Monaco - Gravelines

· Samedi 18 février à 17h50 et 20h15 : Les demi-finales de la Leaders Cup 2017

· Dimanche 19 février :

- 14h20 : La finale de Pro B, Roanne – Boulogne sur Mer en direct sur SFR Sport 2 et en Facebook Live sur la page de SFR Sport

- 16h50 : La finale de la Leaders Cup en direct