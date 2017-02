La mémoire n'en fait qu'à sa tête : nouveau livre de Bernard Pivot.

Président de l'Académie Goncourt, l'ex animateur d'émissions culturelles Bernard Pivot publie un nouveau livre : La mémoire n'en fait qu'à sa tête.

Un essai de 240 pages attendu le 1er mars en librairies et édité par Albin Michel.

« On s’arrête tout à coup de lire. Sans pour autant lever les yeux. Ils restent sur le livre et remontent les lignes, reprenant une phrase, un paragraphe, une page. Ces mots, ces simples mots, ne nous évoquent-ils pas notre enfance, un livre, une querelle, des vacances, un voyage, la mort, des plaisirs soudain revenus sur nos lèvres ou courant sur la peau… C’est sans doute pourquoi elle interrompt aussi mes lectures pour des bagatelles, des sottises, des frivolités, des riens qui sont de nos vies des signes de ponctuation et d’adieu. » (Bernard Pivot)