La nouveauté En voiture citoyens arrive sur LCP.

Quand la politique s'invite dans le covoiturage citoyen...

Dans la collection En voiture citoyens ! (format 10 x 12 minutes), LCP sillonne la France à la manière d'un road-trip pour aborder les enjeux de la Présidentielle autrement.

Une voiture, des caméras, une conductrice-journaliste (Ludivine Tomasi) et des passagers réunis par le hasard de leur trajet commun. Durant ce voyage, les citoyens se découvrent et dévoilent leurs attentes dans l'espace réduit de l'habitacle. Des discussions qui, promet le diffuseur, abordent librement les sujets qui intéressent vraiment les Français.

Dès le 25 février le samedi à 11h30 et 11h45 ; le dimanche à 15h30 et 15h45 ; le lundi à 14h35 et 14h50.

Crédit photo © Florian Salesse - Galaxie Presse.