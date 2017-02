La reprise de The power of love de FGTH par un talent de The Voice (vidéo).

Ce samedi à 21 heures sur TF1, c'est parti pour une nouvelle saison de The Voice. Début de la diffusion des auditions.

Le quotidien Le Parisien faisait part en novembre dernier d'une nouvelle règle concernant les coachs M. Pokora, Zazie, Mika et Florent Pagny. Désormais, ils ne verront plus les candidats sur qui aucun n'aura buzzé. Les fauteuils resteront retournés. Plus d'échange avec l'éliminé. D'où gain de temps et possibilité de diffuser plus d'auditions.

Vincent Panozzo, patron des divertissements de Shine France, souligne que "cela permet de créer une frustration et une curiosité nouvelles chez les coachs, de renouveler le discours autour des éliminations et de leur donner plus de rythme".

Premier extrait des auditions, avec une bonne reprise de The power of love, un des classiques de Frankie Goes To Hollywood :