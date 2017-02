La résurrection des catholiques : reportage ce dimanche à 13h15.

Un document de Morgane du Liège, Maxime Beneteau, Henri Desaunay, Frédéric Poussin, Fanny Martino et Mathilde Roujeron, proposé à 13h15 ce dimanche sur France 2.

Depuis la Manif pour tous, les catholiques de France se sont réveillés. Ils sont nombreux à s’être mobilisés pour François Fillon à la primaire de la droite et à vouloir défendre leur vision de la société, le retour à des valeurs plus conservatrices. Longtemps en retrait des débats publics, les catholiques ont décidé de reprendre la parole à quelques mois de la présidentielle.

Le magazine 13h15 a voulu les écouter.

Dans l'Aisne, Vianney dirige un internat catholique où les élèves apprennent le chant liturgique. A Paris, Pauline et Laurent, un jeune couple dont la foi rythme le quotidien, préparent leur mariage en mai prochain. Près d'Alençon dans l'Orne, Thierry produit du lait et du cidre en intervenant le moins possible sur les cycles naturels.

Portrait de cette France « tradi », loin des clichés, et dans sa diversité.