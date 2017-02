La saison 5 de Bates Motel fait son arrivée sur 13ème Rue.

C’est sur une image improbable que s’est terminée la saison 4 de Bates Motel: la mort effroyable de Norma (Vera Farmiga).

Le jeune serial killer, Norman Bates (Freddie Highmore) a réussi à maquiller son crime en suicide, et grâce à la chance qui l’accompagne depuis le début de la série, personne ne se doute qu’il en est l’auteur.

Dans cette cinquième et ultime saison, on retrouve Norman qui mène une double vie. Pour les habitants de la petite ville de White Pine Bay, c’est un jeune homme modèle, en deuil, tandis qu’à la maison, la démence du personnage de Hitchcock s’intensifie. Le jeune Norman cache le cadavre de sa mère empaillée dans la cave. Dans son esprit, ils ne font plus qu’un...

De nouveaux personnages risquent de percer le secret de Norman dans la 5ème saison, notamment Marion Crane, interprétée par la superstar Rihanna, ou encore le sheriff Dana Green incarnée par Brooke Smith. Norman Bates réussira-t-il à garder son secret?

Bates Motel 5 à partir du 5 Mars chaque dimanche à 22h20 sur 13eme RUE.