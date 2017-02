La série inédite BrainDead débarque le 5 mars sur Série Club.

Chaque dimanche sur Série Club dès le 5 mars à 20h50, programmation de la série inédite en France "BrainDead".

Laurel Healy, réalisatrice de documentaires à Los Angeles, ne rencontre pas le succès escompté. Lors d’une visite à Washington, elle se laisse convaincre par son père de travailler pour Luke, son frère sénateur démocrate, en échange d’un soutien financier pour ses futurs projets de documentaires.

Très vite immergée au sein des affres de la politique, elle réalise que quelque chose d’étrange se passe au Capitole… Des sénateurs se comportent bizarrement en sa présence et elle ne cesse d’entendre la chanson “You might think” du groupe The Cars. Au gré de ses recherches, elle arrive au Smithsonian Museum et y découvre une météorite récemment tombée sur le sol russe. Mais ce qu’elle ne voit pas, ce sont les millions d’insectes aliens qui en sont sortis et ont commencé à dévorer les cerveaux humains…

Tournée et diffusée en pleine campagne présidentielle américaine, la série est très ancrée dans la politique actuelle avec de nombreuses références à Hilary Clinton et Donald Trump, amenuisant la limite entre réalité et science-fiction, annonce le diffuseur…

Série américaine créée par Michelle et Robert King, produite par Ridley Scott, David W. Zucker et Liz Glotzer Will, avec Mary Elizabeth Winstead, Danny Pino, Aaron Tveit, Tony Shalhoub, Nikki M. James…

13 épisodes au format 42 minutes.