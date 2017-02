La telenovela inédite Terre de passions dès le 13 mars sur France Ô.

Dès le lundi 13 mars 2017, du lundi au vendredi à 9 heures sur France Ô, programmation de la telenovela inédite Terre de passions (Tierra de Reyes).

Houston, Texas. Alma Gallardo a une liaison avec Ignacio del Junco, un homme beaucoup plus âgé qu’elle qui disparaît dans des circonstances mystérieuses. Quand le corps de la jeune et belle Alma est retrouvé dans une rivière, ses frères Arturo, Samuel et Flavio tiennent la famille de son amant pour responsable. Ils sont en effet convaincus que leur sœur, enceinte, n’aurait jamais fait le choix de se suicider.

Changeant leur nom pour déguiser leur identité, les frères se font embaucher au ranch des del Junco pour se rapprocher de leurs ennemis. Ignacio ayant emporté dans sa tombe les secrets de leur sœur bien-aimée, les frères Gallardo mettent en œuvre leur revanche contre la veuve Cayetena et ses filles. Le désir de vengeance et de justice prend une toute nouvelle tournure quand les frères Gallardo tombent sous le charme de Sofía, Irina et Andrea del Junco.

Terre de passions relate la quête de vengeance des frères Gallardo, des hommes humbles et courageux, contre la très riche et puissante famille del Junco.

Scénario et adaptation Rossana Negrín. D’après une idée originale de Julio Jiménez & Iván Martínez.

Crédit illustration © Telemundo.