La Une de la presse people : Capucine Anav, Pénélope Fillon...

Le vendredi, jour de sortie des gros hebdomadaires people que sont Closer, Voici, Public.

En couverture ce 24 février 2017 :

Chroniqueuse dans Touche pas à mon poste, où elle divise les "fanzouzes", Capucine Anav est "à l'honneur" dans PUBLIC. Déjà présentée à la famille Delon, affirme la revue alors qu'on la voit en compagnie d'Alain-Fabien, fils du comédien.

Pénélope Fillon en Une de CLOSER : "Elle a craqué..." Pendant que François Fillon était à La Réunion, elle a pris le large, lit-on...

Plus amoureux que jamais, titre VOICI à propos de Jamel Debbouze et Mélissa Theuriau. Hier voici.fr annonçait "Loin des tracas du quoti­dien, des jour­nées hale­tantes et des dépla­ce­ments profes­sion­nels, ces deux amou­reux se sont retrou­vés comme au premier jour… leurs enfants en plus. ".