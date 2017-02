La Une de la presse people ce vendredi : Arthur, Laure Manaudou, Capucine Anav.

Le vendredi, jour de sortie des gros hebdomadaires people, à savoir, Closer, Voici et Public.

En couv' de ces revues ce 17 février 2017 :

Une partie de la Une de VOICI est occupée par une publication judiciaire en faveur de Gad Elmaleh. Une autre par l'arrêt du Grand journal. Mais ce sont Laure Manaudou et Jérémy Frérot qui sont à l'honneur : "Un bébé pour l'été". Hier, le site voici.fr annonçait "Moins de deux ans après son coup de foudre, ce couple s’ap­prête à accueillir son premier enfant ensemble ! Déjà maman, cette star va bien­tôt poupon­ner à nouveau." Accroche sur Capucine Anav, qui aurait "pécho le fils Delon"...

Et on retrouve le couple également en couverture de PUBLIC : "Un bébé, un mariage et une maison". Accroche sur le business juteux de Jeremstar.

En famille, tout est permis, titre CLOSER à propos d'Arthur. Le magazine publie des photos de l'animateur - producteur et de sa compagne en vacances. A noter une accroche sur The Voice : Florent Pagny Vs Zazie, déjà le clash.

On passera sur la Une de OOPS, volontairement très vendeuse...