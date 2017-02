La une des hebdos TV cette semaine : Amir, Laëtitia Milot, M. Pokora...

Comme chaque début de semaine sur le blog, découvrez les Unes des hebdomadaires - ou quinzomadaire - de la presse TV. Ce lundi 20 février, Les Enfoirés sont à l'honneur à l'occasion de la diffusion la semaine prochaine du concert annuel sur TF1.

Pourquoi je rejoins les Enfoirés. Titre de Télé 7 Jours à propos d'Amir, qui a connu une année 2016 couronnée de succès.

Télé Poche mise sur Patrick Bruel et Amel Bent. "Jean-Jacques Goldman nous manque", accroche choisie concernant la série de concerts des Enfoirés.

En couv' de TV Grandes Chaînes, de nouveau Amir, mais accompagné cette fois du ventriloque Jeff Panacloc. "Nous sommes vraiment potes dans la vie" lit-on sur cette page.

Focus sur The Voice dans Télé Loisirs : le coach Matt Pokora est en couverture du nouveau numéro + interview de Lisandro, un talent de The Voice vu samedi sur TF1. On a du mal à imaginer que ce candidat ne passe pas le stade des battles...

Télé Star opte pour un sujet Plus belle la vie avec une question de plus en plus récurrente : et si Laëtitia Milot quittait le feuilleton de France 3 ? Retour par ailleurs sur l'échec public du show de Patrick Sébastien il y a une dizaine de jours en direct sur France 2.

Gérard Hernandez et Marion Game, héros de Scènes de ménages, à l'honneur dans Télé Câble Sat qui propose les résultats d'un sondage : vos émissions préférées sur M6 qui fête ses 30 ans.