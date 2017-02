Le 14 mars, CNN mobilise les étudiants pour une journée mondiale d'action contre l'esclavage moderne.

CNN s’unit avec les jeunes du monde entier pour une action unique et inédite menée par des étudiants contre l’esclavage moderne en lançant #MyFreedomDay.

Les jeunes sont les plus touchés par cette entreprise criminelle, mais ce sont aussi les plus engagés et mobilisés contre celle-ci. Dans le cadre de #MyFreedomDay, une série d’évènements sera organisée le 14 mars par des étudiants et associations pour sensibiliser sur la traite d’êtres humains afin de susciter une vraie prise de conscience sur cette industrie évaluée à plusieurs milliards de dollars.

A travers CNN Freedom Project, le projet primé pour son initiative de recueillir des témoignages de victimes de l’esclavage moderne, CNN souhaite valoriser la voix de ces personnes à la recherche d’un réel changement social dans le monde. Le 14 mars, les antennes de CNN permettront de suivre en direct l'ensemble des manifestations autour du combat contre l’esclavage moderne. Pour ce faire, les correspondants internationaux de CNN seront sur place pour couvrir ces différents événements.

« Qu’est-ce que la liberté signifie pour vous ? » A travers cette interrogation, CNN donne la parole à celles et ceux voulant s’exprimer sur ce sujet. Pour y répondre, rien de plus simple : il suffit de partager un message, une photo ou encore une vidéo sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag #MyFreedomDay. Le contenu sera ensuite diffusé dans une vidéo dynamique et interactive disponible sur CNN.com/myfreedom, ainsi que sur la chaîne et les réseaux sociaux. En complément, CNN proposera une série d’histoires qui relatent la vraie vie de ces enfants pris au piège des trafiquants. Des études et statistiques récentes viendront compléter ces reportages.

