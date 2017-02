Le 28 février, Marc-Olivier Fogiel reçoit Bernard Tapie dans Le Divan.

Sans aucun doute un des numéros les plus attendus de cette saison 3 du Divan sur France 3 : Mardi 28 février, en deuxième partie de soirée, Marc-Olivier Fogiel reçoit Bernard Tapie.

Ce dernier grandit dans un milieu ouvrier de la banlieue parisienne, au Bourget. Après des études d’ingénieur en Génie Electrique, Bernard Tapie va se spécialiser dans le rachat d’entreprises en dépôt de bilan. Dans les années 80, il fonde son propre groupe et prend la tête des magasins bio La Vie Claire, des balances Terraillon, de l’équipementier de ski Look, des piles Wonder, et bientôt de la marque de sport allemande Adidas… Il incarne l’image de la réussite ! Il confie d’ailleurs les secrets de son ascension dans son livre « Gagner » en 1986.

L’homme d’affaires multiplie les projets, qu’il s’agisse de fonder des écoles de commerce pour jeunes en difficultés ou d’animer une émission sur TF1 intitulée « Ambitions ». Homme de défis, il monte l’équipe cycliste « La Vie claire » avec Bernard Hinault, vainqueur du Tour de France en 1985. Il bat aussi le record de la traversée de l’Atlantique sur monocoque avec son bateau Le Phocéa en 1988 et il gagne la Coupe d’Europe avec son club de foot l’Olympique de Marseille en 1993.

Remarqué par François Mitterrand, Bernard Tapie se lance dans la politique sur ses conseils. Après avoir été député des Bouches du Rhône, il intègre le gouvernement de Pierre Bérégovoy comme Ministère de la Ville en 1992. Les nombreuses affaires auxquelles l’entrepreneur va être mêlé comme le match truqué OM-Valenciennes en 1993, mais surtout le scandale d’état autour de la revente d’Adidas par le Crédit Lyonnais qui perdure depuis 30 ans, vont lui valoir des procès et des condamnations, dont plusieurs mois d’incarcération en 1997.

C’est notamment à travers de nombreux projets artistiques en parallèle que l’homme qui semble insubmersible se reconstruit. Il tourne au cinéma aux côtés de Claude Lelouch dans « Hommes, femmes, mode d’emploi » en 1996, monte sur scène dans 4 pièces de théâtre dont « Vol au-dessus d’un nid de coucou » en 2001. Il est aujourd’hui à la tête du groupe de presse La Provence et Corse Matin.

Produit par Et la suite… ! productions / Lag presse.

Réalisation : Nicolas Ferraro / Fabrice Michelin.

Décor : Michele Sarfati.

Crédit photo © Dominique Jacovides / Bestimage