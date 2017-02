Le bonheur de la comédienne Déborah Lukumuena sur la scène des César (vidéo).

Beau discours, touchant, de Déborah Lukumuena hier sur la scène de la cérémonie des César. Celle qui vient d'être consacrée meilleure comédienne dans un second rôle - pour sa performance dans Divines - a fait part de son amour du cinéma.

Pour rappel, Déborah, 21 ans, était en concurrence dans sa catégorie avec Nathalie Baye, Valéria Bruni Tedeschi, Anne Consigny et Mélanie Thierry.

Sa conclusion : "Annie Girardot, pour son rôle dans Les Misérables, a reçu le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Comme le mien. Et elle s'est demandée si elle avait manqué au cinéma français Mais elle, en tout cas, il lui avait terriblement manqué. Moi, je ne sais pas si le cinéma m'aime mais j'ai envie de lui dire que je l'aime terriblement. Et cet amour, cette preuve que vous me donnez, ça me montre que peut-être je peux prétendre à cette histoire d'amour. Merci beaucoup"