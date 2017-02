Le départ de Dinozzo dans NCIS : nuit spéciale ce vendredi sur M6.

Ultime épisode inédit de NCIS avec Michael Weatherly ce vendredi à 21 heures sur M6.

Puis ensuite, replongez dans le passé de l’agent DiNozzo grâce à 8 épisodes qui portent sur les temps forts de ce personnage.

Saison 8, épisode 22 : “Baltimore” : retour sur le passé de DiNozzo en tant que policier de Baltimore et sur sa rencontre avec Gibbs.

Saison 11, épisode 1 : “Whiskey tango fox trot” et saison 11, épisode 2 “L’écho du passé” : Ziva disparaît en Israël. DiNozzo, inquiet pour elle, part à sa recherche. Les deux partenaires se disent finalement adieu. Cet épisode est étroitement lié à la révélation de l’épisode final de DiNozzo.

Saison 7, épisode 13 “Meurtre en plein vol” : Tony et Ziva font une escale à Paris.

Saison 7, épisode 12 “Les liens du sang” : focus sur la relation entre Tony et son père.

Saison 6, épisode 24 “Poker menteur” et saison 6, épisode 25 “Aliyah” : débuts de la période complexe et tendue avec Ziva.

Saison 7, épisode 1 “Vengeance” : Tony sauve Ziva de terroristes en Afrique orientale.

Michael Weatherly, à propos de son départ : "C’est une transition très naturelle pour moi et du coup pour mon entourage aussi. Je suis ravi que tous ceux qui m’entourent, que ce soit les acteurs, le studio, et surtout le public que j’ai rencontré ces derniers mois, semblent bien accepter ce départ. D’autant que je suis content, non pas seulement de cet épisode final, mais aussi de cette saison avec l’aboutissement de cette histoire qui a traversé tant années".