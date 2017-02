Le Figaro, Elle, Paris Match, Télé 7 jours et la Voix du Nord rejoignent SFR PRESSE.

Trois offres sont disponibles et intégrées dans la majorité des forfaits SFR (fixe et mobile) : SFR PRESSE Premium 19,99€ TTC/mois pour un nombre de téléchargements illimités, SFR PRESSE Essentiel : 9,99€ TTC/mois pour 10 téléchargements et SFR PRESSE Accès : 4,99€ TTC/mois pour 5 téléchargements.



L'ensemble des titres de presse SFR Média est également disponible en mode « OTT » au tarif de 19,99€TTC/mois pour permettre au plus grand nombre, quel que soit l'opérateur, de découvrir cette offre innovante (soit L'Express, Libération, L'Expansion, 01net, Mieux Vivre votre argent, Studio CinéLive, A nous Paris, Pianiste, Classica, Lire, Point de Vue, Côté Paris, Côté Est, Côté Ouest, Côté Sud, Zeste et L'Etudiant).