Le futur nanar Sharknado 5 en cours de production (et prochainement sur Syfy).

"Devenu un phénomène mondial ayant affolé la twittosphère", la tornade Sharknado revient bientôt sur Syfy pour un 5ème volet actuellement en cours de production, annonce la chaîne.

Après Los Angeles en 2013, New-York en 2014, Washington et la Floride en 2015 et enfin l’intégralité du territoire Américain en 2016, cette fois Sharknado s’exporte et devient international !

Réalisé une fois de plus par Anthony C. Ferrante, Sharknado 5 sera tourné au Royaume-Uni, en Bulgarie ou encore en Australie.

Les 2 personnages principaux incarnés par Tara Reid et Ian Ziering se retrouvent à l’écran.

Sharknado 5 sera diffusé prochainement en exclusivité sur Syfy.