Le groupe TF1 publie ses résultats annuels.

Le Conseil d'Administration de TF1, réuni hier sous la Présidence de Gilles Pélisson, a arrêté les comptes de l’année 2016. Document à consulter ci-dessous.

Le résultat net part du Groupe s’établit à 41,7 millions d’euros. En très forte baisse par rapport à 2015 où il était proche de 100 millions.

On apprend dans ce document que "le coût des programmes des cinq chaînes en clair du Groupe (LCI à compter du 5 avril 2016) hors événements sportifs et hors éléments non courants s’élève à 960,5 millions d’euros en 2016, contre 929,4 millions d’euros un an plus tôt pour quatre chaînes gratuites. Le coût de diffusion sur les antennes du Groupe des matchs de l’Euro 2016 s’élève à 46,1 millions d’euros (36,9 millions d’euros, net des programmes de remplacement)."