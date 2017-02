Le jeu Tout le monde a son mot à dire débarque sur France 2.

Très prochainement sur France 2, alors qu'AcTualiTy prend fin le 6 mars...

La direction de FRANCE 2 a développé plusieurs pilotes produits par différentes sociétés de production pour ses après-midis et a décidé de proposer aux téléspectateurs de découvrir pour la tranche horaire de 18h un nouveau jeu "TOUT LE MONDE A SON MOT A DIRE" présenté par Sidonie Bonnec et Olivier Minne, produit par BANIJAY PRODUCTIONS.

Une gymnastique quotidienne de l’esprit pour s’amuser avec la langue française et enrichir sa culture générale. Autour de Sidonie Bonnec et Olivier Minne les maîtres du jeu, deux équipes joueront en répondant à des questions. Chacune sera constituée d’un candidat épaulé par deux personnalités : humoristes, comédiens, journalistes, chanteurs...

Pendant 30 minutes, les téléspectateurs, le public, les candidats et les animateurs joueront avec les lettres et les mots de la langue française pour se cultiver dans une ambiance chaleureuse et divertissante.