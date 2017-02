Le Live Présidentiel, présenté par Christophe Jakubyszyn chaque dimanche en Facebook Live et sur LCI.

Nouveauté. Le Live Présidentiel, présenté par Christophe Jakubyszyn tous les dimanches à 18h en Facebook Live et en simultané sur l’antenne de LCI.

1er invité dimanche 26 février : Florian Philippot (FN).

Parce que les politiques se servent de plus en plus du numérique, Christophe Jakubyszyn part à la rencontre du candidat ou de ses soutiens pour décrypter sa campagne et son rapport au web et aux réseaux sociaux. De quels outils se servent-ils ? Comment les utilisent-ils ?

L’émission s’articule autour de 3 temps forts :

- Les yeux dans les yeux : un face-à-face avec l’invité pour une interview sans concession, avec les questions que l’on s’interdit de poser d’habitude.

- #Sansfiltre : les questions des internautes, posées directement à l’invité sur Facebook et sur Twitter, sans la médiation d’un journaliste.

- Le candidat et moi : l’éclairage des journalistes qui suivent les candidats pour nous en parler côté « coulisses ». Comment et qui sont les candidats toutes caméras éteintes ? Certains sont-ils plus faciles d’accès que d’autres ? Comment sont-ils avec leurs équipes ?...