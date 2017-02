Le massif du Mont-Blanc à l'honneur ce soir dans Des racines et des ailes.

A découvrir ce mercredi 15 février en première partie de soirée sur France 3. Présenté par Carole Gaessler.

C’est un sommet mythique que tous les alpinistes rêvent un jour de conquérir. Du haut de ses 4808 mètres, le mont Blanc est le plus haut sommet d’Europe occidentale. Depuis sa première ascension en 1786, il fait du massif du Mont-Blanc l’une des destinations les plus prisées en Europe. Délimité par de profondes vallées, ce massif est un véritable îlot montagneux au cœur des Alpes, à cheval entre la France, la Suisse et l’Italie. Un documentaire inédit propose d’en faire le tour à l’occasion d’un voyage exceptionnel à travers ces trois pays, pour découvrir l’extraordinaire patrimoine architectural, naturel et culturel qui a forgé la légende du Mont-Blanc.

En compagnie de Ludovic Ravanel, héritier de l’une des plus importantes familles de guides de Chamonix, nous survolons le massif à la découverte des sommets emblématiques et des histoires mythiques qui ont écrit les grandes pages de l’alpinisme. Christine Boymond-Lasserre nous entraîne dans des palaces et certaines des plus belles villas de Chamonix. L’occasion d’apprendre comment cet ancien prieuré est devenu une ville florissante de renommée mondiale.

L’historien et auteur Pierre-Louis Roy retrace l’incroyable épopée de la construction du téléphérique de l’Aiguille du Midi, couvrant un demi-siècle d’histoire. C’est à l’époque un record mondial en vitesse, longueur et altitude.

José Vouillamoz nous entraîne au cœur des spectaculaires vignobles du Valais suisse. Parmi eux, celui de Clavau et ses impressionnants murs en pierres sèches ou encore celui de Visperterminen, le plus haut d’Europe.

José Mittaz nous conduit sur la Via Francigena. L’une des étapes de cet itinéraire de pèlerinage millénaire s’arrête à l’hospice du Grand-Saint-Bernard dont il est le prieur. Installé à 2473 mètres d’altitude, il abrite une superbe église baroque. Encore une réalisation qui a relevé de l’exploit.

L’architecte Nathalie Dufour nous invite en Italie dans l’atmosphère grandiose des plus beaux châteaux de la vallée d’Aoste : le château féérique de la reine Marguerite de Savoie ou encore le château d’Issogne qui a conservé une incroyable série de fresques des XVème et XVIème siècles.

Nous embarquons enfin à bord de l’hélicoptère de Pascal Brun. Depuis 30 ans, ce « pilote des cimes » participe aux grands travaux d’aménagement de la montagne. Il nous fait partager son quotidien où le risque côtoie l’émerveillement à chaque instant.

Un film réalisé par Raynald Mérienne

Crédit photo © Raynald Mérienne