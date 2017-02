Le ministre de l’Intérieur condamne des propos tenus par un responsable syndical policier sur France 5.

Les propos tenus, au cours d’une émission de télévision, tendaient à relativiser une insulte à caractère raciste et discriminatoire, communique Bruno Le Roux, Ministre de l’Intérieur, visant les paroles ahurissantes entendues hier dans C dans l'air sur France 5 : "Bamboula, d'accord ça ne doit pas se dire, ça reste encore à peu près convenable".

"Le Ministre, condamne les propos tenus, au cours de cette émission, par un responsable syndical policier, qui tendaient à relativiser une insulte à caractère raciste et discriminatoire. L’organisation syndicale a pareillement condamné ces propos inacceptables. En toutes circonstances, l’exemplarité, l’éthique, le respect des personnes et celui des valeurs de la République, doivent guider l’action et le comportement des forces de l’ordre. Le lien de confiance entre les Français et les policiers et les gendarmes chargés de les protéger doit reposer sur une exigence absolue de respect mutuel."

Bruno Le Roux appelle chacun, dans le contexte actuel, à faire preuve de sang-froid et de maîtrise dans son expression et son comportement.