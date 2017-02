Le programme court Des jours meilleurs arrive sur France 4 (série inédite).

Série humoristique au format 40 x 3’30’’, Des jours meilleurs arrive très prochainement sur France 4 à 20h45.

Prix du public du Meilleur programme court Festival de Luchon 2017.

La série créée par Frank Bellocq est une série intergénérationnelle racontant les aventures de la famille Reynaud à travers le regard de Charlie, une lycéenne et skateuse de 16 ans, incarnée par Marilyn Lima, est-il annoncé. "Une épopée quotidienne avec Charlie et ses deux potes qui rêvent de liberté. L’univers du skate et les tournages en décor naturel apportent une dimension esthétique et donnent de la fraîcheur et de la singularité à ce programme".

Synopsis : une famille de classe moyenne recomposée autour de Charlie, lycéenne et skateuse de 16 ans, rebelle et intelligente, un peu trop même, ce qui crée parfois quelques dissensions entre elle et sa mère, son beau-père ou son demi-frère… Mais elle peut compter sur ses deux meilleurs potes, passionnés de skate, Félix et Alberto. Ils n’ont qu’un seul désir : quitter cet âge ingrat d’avant la majorité. Et un jour, enfin, quitter « leur bled » et devenir pour le meilleur et pour le pire : des adultes... libres.

Une série humoristique découpée en véritables petites chroniques modernes familiales autour de Charlie, oscillant entre Malcolm pour les aventures d’une ado entourée de sa famille, Les Années coup de cœur pour sa narration partagée entre émotion et nostalgie, et le film Wassup Rockers, de Larry Clark, pour l’esthétisme et son ambiance jeunes/skate. Chaque épisode se décline en trois actes sur un thème, déroulant une petite histoire dans laquelle se croisent jeunes et adultes. L’épisode se conclut par la pensée de Charlie, sa “note du jour”, sa morale de la journée, comme un journal intime, qu’elle enregistre sur son smartphone en selfie vidéo…

Réalisateur : Amir Shadzi.

Auteurs : Frank Bellocq, Jean-Luc Cano, Julien Leimdorfer, Gaël Leforestier, Oranne Dutoit, Honorine Crosnier.

Société de production : Calt Production.