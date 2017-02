Le sommaire de l'émission Le Tube ce samedi.

Présenté par Isabelle Ithurburu dès 12h45 ce samedi 25 février sur Canal+ : le rendez-vous médias Le Tube. Rédaction en chef : Christian Desplaces et Sylvain Thierry. Produit par Flab Prod.

Au sommaire :

"Sept à Huit" sur TF1, "Fais pas ci, Fais pas ça" et "Actuality" sur France 2, "WorkinGirls" sur Canal+... avec sa société Elephant, Emmanuel Chain produit de nombreux programmes pour de nombreuses chaînes. Que pense-t-il de l'actuel "Capital", magazine qu'il a créé en 1988 et animé jusqu'en 2003 ? Et de l'arrêt d'"Actuality" ? A-t-il la nostalgie de l'antenne ? Quels sont ses projets ?

TF1 : un tournant historique. Depuis plusieurs mois, la Une perd des parts de marché mais elle est bien décidée à les reconquérir. La plus puissante chaîne d'Europe opère une révolution et change de modèle économique. Un sujet de Cyril Chapuis.

L’Enquête du Tube sur les médias vs Trump : l'arme du rire. Stephen Colbert est aujourd'hui le roi des humoristes anti-Trump. Son late-show diffusé par CBS dépasse désormais celui de Jimmy Fallon. Dans la guerre qui oppose Donald Trump aux médias, le rire est devenu l'arme absolue. Une enquête de Romain Hary.

"Le Grand JD", Youtuber suisse de 27 ans passionné de nature, s'est aventuré dans les zones de combat de Mossoul. Une petite révolution pour son million d'abonnés.

À quoi ressemblerait l'Angleterre si pendant la Seconde Guerre mondiale elle avait été envahie par les nazis ? C'est le sujet de "SS GB", une nouvelle série diffusée sur la BBC One...

Avec les Experts des séries, Le Tube fait le point sur les séries. Parmi elles "Légion", "Taboo" ou "Imposters".

