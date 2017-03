Le talentueux Jean-Christophe Averty est décédé.

Annonce ce samedi du décès d'une légende de la télévision française : Jean-Christophe Averty.

Il y a à peine un mois, France 3 lui cvonsacrait une première partie de soirée avec Les trésors cachés des variétés. Un film réalisé par par Mireille Dumas avec Philippe Rouget.

Dans les trésors de la télévision, les plus grands shows et émissions de variétés jamais égalées par leur fantaisie, leur originalité, leur créativité et leur modernité ont une seule et même signature, celle d’un précurseur et réalisateur de génie, Jean-Christophe Averty. Des années 60 aux années 80, tous les artistes se sont bousculés devant ses caméras.

Pour la première fois et en exclusivité, Jean-Christophe Averty avait donné son accord à Mireille Dumas pour dévoiler ces grands moments de télévision qui n’ont jamais été rediffusés.

Pour chaque chanson, ce magicien inventait un univers poétique et ludique, de l’image la plus épurée au trucage le plus sophistiqué. Que ce soit pour Eddy Mitchell, Michel Delpech, France Gall, Claude François, Dalida, Georges Brassens, Marie Laforêt, Serge Lama, Juliette Greco, Nino Ferrer, Pierre Perret, Henri Salvador, Marcel Amont et même Mireille Darc, Jeanne Moreau, Pierre Richard, Guy Bedos, Michel Galabru … pour n’en citer que quelques uns.

Il a transformé les premiers pas de nombreuses vedettes en véritables bijoux télévisuels et réalisé des mises en scène époustouflantes avec des chorégraphies d’un genre nouveau pour les monstres sacrés du moment. Les shows d’Yves Montand, de Gilbert Bécaud ou de Johnny et Sylvie sont de petits chefs d’œuvre. Tout aussi magiques, les couples Hardy/Dutronc ou Birkin/Gainsbourg à l’apogée de leur séduction, magnifiés par l’imaginaire de ce créateur.

Il est le seul réalisateur français à avoir été sollicité par les américains pour fabriquer de grands shows, notamment avec Maurice Chevalier, véritable star aux Etats-Unis. Cet amoureux de jazz et de music-hall, passionné par le surréalisme, le dadaïsme et les mouvements avant-gardistes a inventé un univers qui lui est propre. La télévision était pour lui un instrument de création à part entière. Il a imposé un graphisme télévisuel unique et pensé le futur. Sa façon de filmer qui a révolutionné le petit écran n’a pas pris une ride et dépasse les modes et les époques. Tel un peintre, il a joué avec le noir et blanc comme avec les couleurs.

Pour le réalisateur aux mille talents, les variétés n'étaient pas un genre secondaire. Il mettait tout son savoir-faire et son immense culture au service du "téléspectateur qu’il considère comme sensible et curieux". Avec poésie, humour et insolence, il a joué de tous les styles, de tous les rythmes et provoquait avec un humour corrosif. Il se permetait tout et inventait, dès 1963, des émissions cultes comme "Les raisins verts" qui brisaient tous les tabous avec une impertinence rare, mêlant chansons et sketches transgressifs. On ne peut oublier sa fameuse "moulinette à bébés" qui fit scandale et les séquences décalées et délirantes avec le Professeur Choron. Une liberté de ton incroyable à l’époque du Général de Gaulle et de l’ORTF, paradoxalement impensable aujourd’hui.