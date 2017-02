Le téléfilm Les sources assassines, avec Marthe Keller, le 14 mars sur France 3.

Diffusion du téléfilm français Les sources assassines le mardi 14 mars à 20h55 sur France 3.

Avec Julie de Bona (Fanny Volkov) et Marthe Keller (Irène Volkov), Joakim Latzko (Chad Balhul), Jacques Bonnaffé (Commandant Garnier), Agathe Bonitzer (Séléna Rome), Alexandre Carrière (Régis Cazal), Geneviève Mnich (Simone Cazal), Marie-Pierre Nouveau (Sophie Renard).

Dans la ville thermale de la Bourboule,un homme est retrouvé mort empoisonné... Son ex-compagne, Irène, médecin chef des thermes, possède un important stock d’arsenic médical qui pourrait être l’arme du crime. Elle est accusée du meurtre et placée en garde à vue.

Appelée à la rescousse, sa fille Fanny, jeune capitaine à la Crime de Paris qu'elle n'a pas vue depuis des années,va tenter d'innocenter sa mère et de découvrir la vérité. Entre testament, liaisons amoureuses, intérêts commerciaux et vengeance, l'enquête de Fanny va la mener bien plus loin qu'elle ne l'imaginait en la plongeant dans ses propres secrets de famille.

Réalisé par Bruno Bontzokalis, écrit par Philippe Donzelot.

Crédit photo © Julien Cauvin - Scarlett Prod.