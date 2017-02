Le témoignage dans Sept à Huit de Daniel Pittet, abusé par un prêtre.

Né en 1959, le Suisse Daniel Pittet n'a jamais réussi à obtenir de véritable sanction à l'encontre du prêtre qui a abusé de lui quand il était enfant, mais il n'a jamais perdu la foi.

Quarante-quatre ans après les faits, il a écrit un livre, un succès d'édition mondial préfacé par le pape François. C'est le portrait de la semaine ce dimanche dans Sept à huit, à l'occasion de la publication de l'ouvrage en France.

Un entretien diffusé à la fin du magazine présenté sur TF1 par Harry Roselmack, vers 19h30.

A propos du bouquin : "En 1968, dans la cathédrale de Fribourg, Daniel Pittet, neuf ans, rencontre le père Joël Allaz, qui l'invite à le suivre dans son couvent. Le calvaire de l'enfant débute : durant quatre ans, Daniel sera violé par ce prêtre manipulateur. La voie de la guérison est longue, mais le soutien de ses proches et sa foi le sauvent : il s'insère dans la vie professionnelle, se marie et fonde une famille de six enfants. Au début des années 2000, Daniel dénonce son violeur, dont il réussit à faire reconnaître les crimes par l'Église. Aujourd'hui, il prolonge sa lutte, pour les autres victimes de la pédophilie. Ce témoignage bouleversant et paradoxalement lumineux est celui d'un homme debout, qui, malgré sa souffrance encore vive, a trouvé la force inouïe de pardonner à son bourreau. "