Le Top 50 des sportifs français les mieux payés : Pogba débarque sur le podium.

Dans son numéro en vente demain (en supplément du quotidien), le magazine L’Équipe dévoile les salaires des champions français.

Pour la quatrième année consécutive, Tony Parker occupe la tête de ce classement, grâce à un business florissant et parfaitement orchestré. Il est talonné par Paul Pogba. En 2015, « TP » possédait une avance de 4,6M€ sur son second (Benzema), cette année elle n’est plus que de 1,6M€ sur le néo-Mancunien. Entré dans le top 10 l’an passé, Pogba monte sur le podium et est désormais installé durablement comme le footballeur français le mieux payé. Karim Benzema complète le trio de tête. Son absence de l’équipe de France n’empêche pas l’attaquant du Real Madrid de rester un poids lourd au niveau financier.

Quatrième, Nicolas Batum devrait être à la lutte avec Paul Pogba pour succéder à Tony Parker en tête de ce classement l’an prochain. Grâce notamment à des revenus de sponsoring qui explosent, Antoine Griezmann gagne 4 places (7e). Dimitri Payet intègre le Top 10 pour la 1ere fois.

Football et NBA écrasent ce classement, avec 49 représentants parmi les 50 classés ! Exit le tennis, qui plaçait encore Jo-Wilfried Tsonga (39e) et Richard Gasquet (44e) dans le Top 50 l’an passé.

Les femmes sont toujours absentes du Top 50. Marion Bartoli reste à ce jour la dernière sportive à être entrée dans ce classement (46e en 2014).

Classement complet demain, commenté par Nicolas Batum, grand témoin de ce numéro spécial.