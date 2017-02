Le Tube ce samedi : fake news, Audrey Crespo-Mara, Julien Arnaud...

Ce samedi à 12H45 sur CANAL+, numéro inédit du magazine médias Le Tube. Présenté par Isabelle Ithurburu. Rédaction en chef : Christian Desplaces et Sylvain Thierry.

Le sommaire :

Pendant les vacances scolaires, à Noël, à Pâques et l’été, ils sont les jokers officiels des journaux télévisés de TF1. Audrey Crespo-Mara et Julien Arnaud sont également en semaine sur LCi et se retrouvent pour présenter les soirées électorales de la chaîne. AUDREY CRESPO-MARA et JULIEN ARNAUD répondent aux questions d'Isabelle Ithurburu.

François Fillon, l'offensive anti-média. Une conférence de presse, des déplacements, une lettre aux Français... et une cible pour François Fillon : les médias. Antoine Ly a suivi cette semaine médiatique inédite dans la vie politique française.

L’Enquête du Tube : fake news, les médias contre-attaquent. Les géants Facebook et Google s'allient à 8 médias français dont Le Monde pour contrer les fake news, ces fausses informations relayées et partagées massivement sur les réseaux sociaux. Qui les fabrique ? Comment les médias peuvent-ils contre-attaquer ? À quoi faut-il s'attendre à 3 mois de l'élection présidentielle en France ? Une enquête d'Aurore Chiroix.

Poutine vs Fox News : les autorités russes ont demandé à Fox News de s'excuser après que le présentateur Bill O'Reilly a lancé à l'antenne, juste avant la diffusion du Super Bowl, "Poutine est un assassin".

Les coulisses du témoignage de Théo : le jeune homme, gravement blessé jeudi dernier lors de son interpellation par 4 policiers à Aulnay-sous-Bois, a livré sa version des faits sur son lit d'hôpital. Les médias ont diffusé son témoignage lundi après-midi. Qui a recueilli les propos du jeune homme ?

Un documentaire de Channel 4 sur George Bamby, un paparazzi redoutable qui a accepté de dévoiler ses secrets, divise les Anglais...

Le Tube a rencontré Sulivan Gwed, l'adolescent star de Youtube. À 17 ans et plus de 80 millions de vues sur Youtube, il déclenche les passions sur la toile.

Crédit photo © Canal+ - Maxime Bruno.