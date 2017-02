Le Tube ce samedi : Jean-Luc Lemoine, Booba, Europe 1.

Ce samedi 4 février à 12h45 sur Canal+, place au Tube, rendez-vous médias présenté par Isabelle Ithurburu. Rédaction en chef : Christian Desplaces et Sylvain Thierry.

Au sommaire :

Pilier de "Touche pas à mon poste" avec sa rubrique "Les 4/3", animateur du jeu "Guess my age" également sur C8, et sur scène avec son spectacle "Si vous avez manqué le début...", Jean-Luc Lemoine est un homme occupé. Comment a-t-il vécu son nouveau rôle d'animateur de jeu ? Comment voit-il "TPMP" évoluer ? A-t-il d'autres envies ?

Où va Europe 1 ? La situation est inédite pour la station de la rue François 1er : des audiences en baisse, des salariés inquiets... Le point avec Dorian Chotard.

L’Enquête du Tube : la propagande russe à l'assaut de l'Europe et de la France. Moscou aurait influencé l'élection présidentielle américaine et permis à Donald Trump d'être élu. La Russie se penche également sur l'Europe et la France et tente de peser sur l'opinion à quelques mois de l'élection présidentielle. Un sujet de Cyril Chapuis.

Primaire de gauche : le discours de Manuel Valls zappé. Seul le site du Huffington Post a diffusé la fin du discours de Manuel Valls zappé par les chaînes d'information dimanche dernier. Les coulisses de cette séquence avec Alexandre Falipu, le rédacteur en chef du Huffington Post.

Décret anti-immigration : la révolte des Unes ! Depuis le week-end dernier, le décret anti-immigration signé par Donald Trump occupe tous les médias américains avec notamment des Unes chocs comme celles du New York Daily News et du New York Times ; "The Daily", nouveau podcast : le New York Times vient de lancer un journal radio quotidien sous forme de podcast de vingt minutes.

Le Tube a rencontré Booba. Parti à la conquête des médias, le rappeur français a désormais son site, sa radio et sa chaîne TV sous la marque OK(a)LM. Un reportage de Dorian Chotard. ​

Crédit photo © Maxime Bruno / CANAL+