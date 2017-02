Les absents, levez le doigt ! Par Pierre Bénichou.

Publication prévue début avril d'un recueil de « portraits-souvenirs » que Pierre Bénichou écrivit au fil de sa carrière de journaliste.

L'éditeur Grasset présente ainsi ce bouquin de 189 pages :

"Chaque fois, une « figure » de la vie parisienne, de la chanson, de la littérature, du monde des affaires, chère à l’auteur, est ressuscitée avec un talent de plume assez exceptionnel.

Classés par ordre alphabétique – de « Aragon Louis » à « Ventura Lino » - ces portraits composent une sorte de panthéon personnel de l’esprit français. On y retrouve donc, aussi bien, Jean Castel et Simone Signoret, Charles Trenet et Monsieur Cazes (le légendaire patron de la Brasserie Lipp), Jean Marais et François Mitterrand, Jean Cau, Jean Cocteau et Léo Ferré, Coluche et Marcel Dassault, etc. Tous ces personnages, Pierre Bénichou les a croisés. Il a été l’intime de certains d’entre eux. Et, à travers eux, il célèbre une certaine idée du talent, de la bizarrerie, de l’art de vivre.

L’ensemble compose un ouvrage plein de poésie et de nostalgie.

C’était cela la France…"