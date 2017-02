Les adieux des Bouley et des Lepic ce mercredi soir sur France 2.

Émotion garantie ce mercredi, à la fin du second épisode, pour les plus fidèles téléspectateurs de la série française Fais pas ci fais pas ça.

France 2 programme dès 21 heures les épisodes 5 et 6 de la saison 9. Les ultimes de cette fiction française qui était au plus haut des audiences l'an dernier. Mais en recul cet hiver : ainsi, mercredi dernier, la moyenne des deux parties diffusées n'était que de 3.7 millions de téléspectateurs hors replay (contre 4.1 millions une semaine plus tôt).

Le début ce soir : Sèvres, été 2027. Les Bouley et les Lepic ne se parlent plus depuis deux ans. Un événement grave et passé sous silence pèse lourdement sur les deux familles. Christophe vit avec une nouvelle compagne, Aminata, enceinte et proche de l’accouchement. Un malaise entoure l’absence de Tiphaine et crispe les relations entre les Bouley et les Lepic. Les Lepic doivent en plus faire face aux théories complotistes soutenues par Lucas et tentent de le confronter à ses propos délirants. Chez les Bouley, Eliott qui vit toujours chez ses parents semble enfin avoir trouvé sa voie dans la bande dessinée… Pas sûr que ses parents apprécient car c’est eux qu’il caricature au fil des pages…

A noter l'apparition dans le dernier épisode de l'irrésistible Christiane Potin. Le personnage interprété par Isabelle Nanty est désormais diseuse de...mauvaise aventure :