Les Anges 9 dès ce lundi sur NRJ12 avec deux groupes.

A 17h05 ce lundi sur NRJ12, numéro spécial du Mad Mag, spécial Les Anges ; puis à 18h15, programmation des deux premiers épisodes des Anges de la télé réalité saison 9.

Les participants vont vivre une aventure à laquelle ils ne s’attendaient pas, souligne le diffuseur… Pour la première fois dans l’histoire des anges, deux groupes vont être formés dans le plus grand secret et vivre une aventure parallèle, non pas dans une, mais deux villas, situées à des milliers de kilomètres l’une de l’autre.

Onze anges, vedettes de la télé réalité*, découvriront Miami, tandis que huit anges anonymes commenceront leur aventure de leur côté… à Las Vegas.

Les anonymes seront en compétition pour faire leurs preuves et montrer qu’ils ont toutes les qualités requises pour devenir un ange. Seuls les meilleurs d’entre eux intègreront l’aventure et rejoindront le groupe de départ à Miami.

"Les anges auront la chance de partir à la conquête de nouveaux territoires inédits à travers le monde ! Découvrez-les dans la vraie vie avec des enjeux professionnels, dont certains totalement inédits ! Grâce à leurs talents, ils vont tout faire pour concrétiser leurs rêves : réussir professionnellement aux Etats- Unis. Des rendez-vous incroyables les attendent grâce à leur parrain de toujours Fabrice sopoglian. Ils rencontreront également les plus grandes stars internationales et devront relever les défis les plus fous pour l’association caritative Sol En Si. Et pour les épauler dans cette mission, ils recevront des visites surprises d’anciens anges et de guests inattendus. Comment vivront-ils cette aventure hors du commun ? Comment se passera la rencontre entre les anges anonymes et les anges ?"

* Sarah, Secret Story 10 ; Jordan, Les ch'tis ; Kim, Les Marseillais ; Milla, Les Marseillais et les ch'tis contre le reste du monde ; Mélanie, La villa des coeurs brisés 2 ; Anissa, Moundir et les apprentis aventuriers ; Luna, The Voice 5 ; Jonathan, Secret Story 9 ; Antho, La villa des coeurs brisés 2 ; Mickaël, Le meilleur pâtissier ; Senna.