Les animaux, une fascination qui rapporte gros : IN SITU ce soir sur France 3.

Les animaux : une fascination qui rapporte gros. Thème d'IN SITU ce mercredi à 23h25. Un magazine des rédactions régionales de France 3 présenté par Marie-Sophie Lacarrau et produit par 2P2L.

Qu’ils soient sauvages ou domestiques, les français sont fous des animaux de compagnie. Nous sommes prêts à dépenser beaucoup pour leur bien-être : 4,9 milliards d’euros, chaque année (achat, alimentation, accessoires). Chats, chiens, oiseaux, hamsters, poissons rouges… nous sommes le pays européen qui possède le plus d’animaux par habitant : 63 millions, presque 1 animal de compagnie par français, un chiffre qui a doublé en 30 ans. Ils sont si importants pour nous que le marché des animaux est devenu un eldorado pour les entreprises. Dans ce nouveau numéro, Marie-Sophie Lacarrau décrypte ce phénomène et nous fait découvrir les dernières tendances : une alimentation bio « 5 étoiles », un complexe hôtelier pour chiens et chats, un collier connecté, une clinique vétérinaire dernière génération...

Au sommaire notamment :

- Une clinique aux petits soins. Un reportage de France 3 Champagne-Ardenne. Scanners, blocs opératoires d’urgence, spécialistes d'espèces rares... les cliniques vétérinaires de pointe n’ont plus rien à envier à celles des humains. En France, il existe huit « Centres Hospitaliers Vétérinaires ». Le plus important de la région Grand-Est se trouve à Reims. Il emploie 40 personnes et assure un service de soin pour tous les animaux, 24h/24h et 7j/7j.

- Des lézards et des hommes. Un reportage de France 3 Alpes. Parmi les nouveaux animaux de compagnie, les geckos font figure de reptiles à la mode. Ces petits lézards colorés de caractère plutôt doux, s’adaptent à votre domicile pour peu qu’on y mette un peu de soins et d’argent. Les élevages professionnels sont rares en France, mais pour les vrais spécialistes amateurs , c’est aussi un petit marché qui permet avant tout d’assouvir leur passion .C’est le cas d’un couple de jeunes isérois qui vit au milieu des geckos.

- Pâtées à la normande. Un reportage de France 3 Basse-Normandie. A Vire dans le Calvados, l’alimentation animale n’est pas encore reconnue comme une spécialité locale, et pourtant une entreprise de la commune est devenue un acteur important d’un secteur dominé par les grands groupes industriels internationaux. L’entreprise familiale a su tirer son épingle du jeu en misant sur la diversification des recettes et des gammes (y compris bio) et réalise désormais 60% de son chiffre d’affaires à l’étranger.