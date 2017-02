Les artistes présents sur la scène des Victoires de la musique classique ce mercredi.

C'est une soirée qui réjouit chaque année les amateurs de lyrique et de musique classique : la retransmission sur France 3 des Victoires de la musique classique. Un programme où le palmarès apparaît secondaire et où l'attrait numéro 1 réside dans les prestations offertes.

Pour ce cru 2017 présenté par Leïla Kaddour-Boudadi et Frédéric Lodéon, rendez-vous ce mercredi dès 21 heures en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris.

De grands noms des scènes lyriques internationales seront présents, dont un invité de dernière minute et de premier rang : le ténor allemand Jonas Kaufmann, qui recevra une Victoire d'honneur. Avec aussi la soprano bulgare, Sonya Yoncheva, la contralto canadienne Marie-Nicole Lemieux, le contre-ténor Philippe Jaroussky, le jeune ténor Julien Behr.

Les Victoires 2017 réuniront aussi des artistes d’univers et d’origines divers : le très jeune prodige Daniel Lozakovitj, violoniste, âgé de 15 ans, le célèbre violoniste franco-serbe Nemanja Radulović, accompagné de Tijana Milošević, et de leur ensemble Double Sens, l’organiste Thomas Ospital, le mandoliniste Julien Martineau, le guitariste Thibault Cauvin, le contrebassiste Yann Dubost ainsi que Les Chanteurs d’Oiseaux, Jean Boucault et Johnny Rasse, pour une séquence originale avec la pianiste Shani Diluka et la violoniste Geneviève Laurenceau.

Tous ces artistes viendront compléter la sélection des nommés, dont :

Lucas Debargue, piano

Pascal Gallois, basson

Adam Laloum, piano

Marianne Crebassa, mezzo-soprano

Stéphanie d'Oustrac, mezzo-soprano

Patricia Petitbon, soprano

les révélations Guillaume Bellom (piano), Adélaïde Ferrière (marimba), Justin Taylor (clavecin), Raquel Caùarinha (soprano), Lea Desandre (mezzo-soprano), Catherine Trottman, mezzo-soprano.

Production exécutive : Morgane Production.

Réalisateur : Franck Broqua.

Décor : Olivier Illouz.

Prise de son : Radio France.

Crédit photo © Nathalie Guyon - France 3.