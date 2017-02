Les audiences du mercredi 1er février à 21 heures (Top Chef en nette baisse).

Audiences du mercredi 1er février 2017 sur les 4 principales chaînes à 21 heures. Chiffres Médiamat/Médiamétrie.

TF1 - GREY'S ANATOMY x 2 inédits.

Les épisodes 7 et 8 de la saison 12 étaient proposés. Cette série américaine avec Ellen Pompeo a pu compter sur le soutien de plus de 4.3 millions de téléspectateurs. A noter une part d'audience d'environ 40% sur la cible femmes responsables des achats - 50 ans.

France 2 - BOX 27.

Un téléfilm français inédit avec Eric Elmosnino, Zabou et Marius Bilvet. La précarité était au centre de cette fiction avec un père n'ayant plus d'emploi et élevant son jeune fils dans un box d'un parking. Vu par 4 millions de téléspectateurs.

France 3 - VICTOIRES DE LA MUSIQUE CLASSIQUE.

Leïla Kaddour-Boudali et Frédéric Lodéon animaient en direct la cérémonie musicale. Pour découvrir le palmarès et écouter de nombreux talents, moyenne de 1.3 million de personnes durant près de 3 heures.

M6 - TOP CHEF volet 2.

Deuxième partie de la saison 8 du plus grand concours culinaire réservé aux professionnels et présenté par Stéphane Rotenberg. La semaine dernière, face à une concurrence très faible (débat Valls - Hamon sur TF1 et sur France 2), ce programme avait été regardé par 3.35 millions de téléspectateurs. Une baisse était attendue. 2.8 millions de personnes hier.

Copyright Photo © Philippe Le Roux - FTV - Adrénaline.