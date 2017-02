Les blessures de l'île, avec Stéphane Freiss ce vendredi sur France 2.

Réalisé par Edwin Baily, le téléfilm Les blessures de l'île, découvert en octobre 2015 sur France 2, est rediffusé ce vendredi par la chaîne publique. Dès 20h55.

Manon termine de longues études en neurochirurgie. Pour vivre et financer ses études, elle est nettoyeuse de scènes de crime. C’est ainsi qu’elle est envoyée un jour sur une île bretonne où a été commis le premier meurtre depuis un siècle, crime sur lequel enquête Gregor, un gendarme lui-même originaire de l’île. Manon, prisonnière de cette île qu’une tempête isole du continent, n’imagine pas qu’elle a rendez-vous avec son destin…

Scénario de Brigitte Laude et Stéphane Kaminka. Adaptation de Brigitte Laude et Stéphane Kaminka. Dialogues de Brigitte Laude et Stéphane Kaminka.

Avec : Stéphane Freiss (Gregor Gourvennec), Flore Bonaventura (Manon Le Gall), François Marthouret (Erwan Le Fur), Sophie Le Tellier (Gwenn Thorez), Arnaud Dulery (Abel Riou), Marie-José Nat (Jeanne Gourvennec), Yvan Le Bolloc'h (Jean Thorez), Arnaud Dulery (Abel Riou), Eddy Del Pino (le légiste), Florent Le Doare (Benoît Riou) et Guillaume Le Duff (Corentin Riou).

Crédit photo © Gilles Scarella - France 2.