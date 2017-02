Les candidates de 4 mariages pour une lune de miel du 20 au 24 février.

Sur TF1 de lundi à vendredi vers 17 heures, 4 mariages pour 1 lune de miel, avec cette semaine une cérémonie en Sicile pour le couple Priscilla - Giovanni.

Petit aperçu dans la vidéo ci-dessous.

Rappel du principe : Pour tenter de décrocher la lune de miel de leurs rêves, les quatre couples (dont Myriam et Carlos) mettent en compétition le plus beau jour de leur vie : leur mariage. Ils ne se connaissent pas. Pourtant, ce jour-là, ils seront jaugés et évalués par les autres. A chaque épisode, alors que l'un des couples se dit oui, les trois autres, invités à la cérémonie et à la soirée, devront noter le mariage sur plusieurs critères ! Une invitation pas tout à fait comme les autres car tous sont en compétition et convoitent le titre de "meilleur mariage". A chaque couple de rivaliser d'imagination et de créativité pour rendre ce jour exceptionnel et unique.

Vendredi, chaque couple découvrira les notes et appréciations des autres. Puis le vainqueur sera révélé.