Les débuts de la série Doc Martin ce mercredi soir sur Chérie 25.

En janvier 2011, en première partie de soirée, les téléspectateurs de TF1 découvraient la série Doc Martin. Produite par Pascale Breugnot.

Occasion de découvrir ou revoir les débuts de cette fiction : épisodes 1 et 2 de la saison 1 dès 20h55 ce mercredi sur Chérie 25.

Série réalisée par Jean-Michel Fages et Arnaud Sélignac. Scénario de Eric Kristy et Stéphane Kazandjian.

Avec : Thierry Lhermitte (Docteur Martin Le Foll) Natalia Dontcheva (Julie Derville), Dominique Mac Avoy (Tante Jeanne), Justine Bruneau de la Salle (Clémentine Vincenti), Chick Ortega (Jacky Leroy), Muriel Combeau (Anita Gauthier), Yannik Landrein (Ludo Leroy), Joël Le François (Bernard Groslay), Bruno Gouery (Romaric Groslay), Clair (Marie-Jo Saint-André), Doudi (Mario Gratsky)...

Chirurgien brillant et célèbre, Martin Le Foll (Thierry Lhermitte) est victime d'une soudaine phobie, la peur du sang, qui condamne irrémédiablement la suite de sa carrière. Il décide de s'installer comme médecin généraliste dans une bourgade pimpante du bord de mer, Port Garrec. Habitué jusque là à faire face à des patients sous anesthésie ! C'est une autre histoire avec des patients bel et bien réveillés ! Peu bavard, son inadaptation aux autres, provoque méprises et quiproquos ! Car dans cette bourgade, chacun à son point de vue et s'y tient - faire des concessions n'est pas dans l'air du temps !