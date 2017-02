Pour rappel, à partir du vendredi 3 mars en fin de soirée sur France 3, "Drôle d'endroit pour une rencontre" est présenté par Ali Baddou.

Le magazine modifie son format et fait le pari du temps long de la conversation approfondie, annonce le diffuseur, qui précise que "Capable de naviguer entre références pointues et culture grand public, Ali Baddou va mettre ses qualités d'intervieweur au service de "Drôle d'endroit pour une rencontre". "

D’une durée de 45 minutes environ, l’émission se déroulera dorénavant dans un endroit unique, toujours insolite et inattendu. Un lieu qui n'est pas un simple décor mais créé un effet de sens pour les invités. Tel un éclaireur, Ali Baddou y déambulera pour mieux nous le faire découvrir.

"Drôle d'endroit pour une rencontre" se déroulera en deux temps distincts : un grand entretien en face à face, puis une rencontre avec un ou plusieurs autres invités.

Ali Baddou s'entretiendra d'abord en tête à tête avec un acteur majeur du monde des idées et de la culture, une personnalité connue et reconnue. Cet espace de dialogue rare en télévision portera la promesse d'une conversation profonde et d'un propos non formaté, pour comprendre l’oeuvre, le parcours, la sensibilité et le processus de création de cette personnalité.

Dans un deuxième temps, Ali Baddou provoquera une « drôle de rencontre », « dans son drôle d'endroit ». Un second convive rejoindra l'invité central pour un moment de partage d’expériences et d'échanges. Une personnalité dont l’oeuvre fait écho avec celle de l'invité central, ou un jeune créateur dont "Drôle d'endroit pour une rencontre" a l'intuition qu'il marquera les années à venir.

Le dispositif circulaire dessiné par Philippe Starck reste la signature visuelle de l'émission.

Autre signature de l’émission : Bruno Donnet (notamment La petite semaine dans Le Grand Journal de Canal+, chroniqueur dans L’Instant M sur France Inter). Avec l’esprit et le style qui font sa marque de fabrique, ses sujets viendront ponctuer l'émission. D’abord un portrait de l’invité, intitulé « Qui êtes-vous ? ». "Marions-les" sera une relance en images. Cette séquence présente "l'invité de l'invité". Bruno Donnet détaillera les ponts entre les rives artistiques des invités mais également ce qui les oppose. Ce sera l’introduction de la deuxième partie.

Crédit photo © François Roelants - FTV.