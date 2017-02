Les épreuves des candidats de Top Chef ce mercredi sur M6.

Quatrième partie de la saison 8 de Top Chef ce mercredi 15 février à 21 heures sur M6.

Présenté par Stéphane Rotenberg. Avec Hélène Darroze, Philippe Etchebest, Michel Sarran et Jean-François Piège.

Les 10 candidats toujours en lice vont s’affronter dans deux nouvelles épreuves et tenter d’éviter la dernière chance.

Pour la première épreuve, 6 candidats seront mis au défi : créer un plat ou un dessert associant la tomate à un fruit de leur choix. Ils devront ainsi redoubler de technique et de créativité pour séduire Frédérique Jaunault, Meilleur Ouvrier de France primeur. Mais la difficulté de l’épreuve ne s’arrête pas là ! Elle réserve en effet une surprise de taille aux candidats et aux chefs… Aujourd’hui, ils vont changer de brigade ! Tout s’en retrouvera bousculé, les candidats ne devront pas se laisser déconcentrer pour autant. Les chefs, eux, auront tout intérêt à ce que leur brigade du jour l’emporte car le chef vainqueur aura un avantage de taille pour la suite de la compétition.

Pour la deuxième épreuve, 4 des candidats encore en lice ont rendez-vous dans l’un des palaces les plus prestigieux de la capitale : le Meurice. Ils y rencontrent Cédric Grolet, élu meilleur chef pâtissier en 2015 et en 2016. Pour la 1ère fois, le Chef accepte de défier les candidats sur son terrain : les desserts à l’apparence de fruits. Tout candidat qui parviendra à réaliser un dessert aux fruits plus réaliste que celui du Chef sera directement qualifié pour la semaine suivante, les autres iront en épreuve de dernière chance. Il faudra que l’illusion soit parfaite ! Les juges de cette épreuve ne seront autres… que les clients de l’hôtel.

Cette semaine, ils sont 5 à se retrouver en dernière chance, et ils devront relever un défi de taille : rendre gastronomique le poisson pané… A l’issue de cette épreuve jugée à l’aveugle, un des chefs de brigade peut sans le savoir éliminer un de ses propres candidats.

Crédit photo © Marie Etchegoyen - M6.