Les inédits de la série Agathe Koltès dès le 11 mars sur France 3.

Une nouvelle héroïne faisait son arrivée sur France 3, en mai 2016 : Agathe Koltès.

Le personnage incarné par Philippine Leroy-Beaulieu est de retour avec 6 nouveaux épisodes de 52 minutes. Dès le samedi 11 mars à 20h55.

Avec :

Philippine Leroy - Beaulieu (Agathe Koltès)

Hortense Gélinet (Mathilde Sirach)

Arnaud Binard (Capitaine Fontaine)

Inès Melab (Leslie)

Serge Riaboukine (Guy Wichniak)

Paul Besson (Brice)

Nadia Fossier (Alice Koltès)

Philippe Hérisson (Philippe Koltès)

Rappel du synopsis du pilote : Agathe Koltès, commandant de police de 50 ans, belle, drôle et charismatique, débarque à Vannes pour y prendre ses nouvelles fonctions, précédée de sa réputation de grand flic. Mais ses nouveaux collègues ignorent qu’elle est la mère de Mathilde Sirach, la toute jeune commissaire de 30 ans qui a tenté en vain de s’opposer à son arrivée. Les retrouvailles de la mère et la fille sont orageuses et Mathilde ordonne à Agathe de garder le secret sur leur lien de famille pour ne pas compliquer sa vie au commissariat. Et si Agathe mène les enquêtes, la patronne c'est Mathilde ! Entre gravité, humour et émotion, elles vont apprendre à se redécouvrir au fil des affaires qu'elles vont devoir résoudre ensemble, entre terre et mer, Bretagne oblige !

1er épisode inédit : Dernière navette. Le corps d'un pilote d’une compagnie maritime est retrouvé enchevêtré dans les filins de la bouée de son bateau. L’enquête mène le groupe sur l’Île-aux-Moines, dans le golfe du Morbihan, où Agathe renoue avec Corinne Contini, son amie d'enfance. Une rencontre qui la pousse quelque peu à perdre son objectivité lors de ses investigations... Fontaine révèle à Agathe qu'il a découvert le lien familial qui l'unit à Mathilde.

2ème épisode inédit : Échappée mortelle. Le meurtre d’un ancien champion cycliste pousse l’équipe de flics à enquêter sur le milieu du cyclisme amateur, très populaire en Bretagne. Mathilde met Agathe sur le banc de touche car celle-ci a emmené sa petite fille à l'institut médico-légal sans son autorisation. De leur côté, Fontaine et Guy profitent de l'enquête pour régler leurs comptes. Quant au secret qui lie Mathilde et Agathe, le dissimuler devient de plus en plus difficile ...

Une série créée par Mélina Jochum et Frédéric Videau.

Auteurs : Mélina Jochum, Frédéric Videau, Maïa Muller, Sylvie Coquart, Cristina Arellano et Stéphanie Tchou-Cotta.

Crédit photo © CLEMENCE BAJEUX / FTV / GMT PRODUCTIONS